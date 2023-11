Grondwet bestaat 175 jaar en dat wordt gevierd in Utrecht

Een feestje bij het stadhuis van Utrecht, want de Nederlandse Grondwet bestaat 175 jaar. En om de viering nog completer te maken werd ook de nieuwe tekst van artikel 1 uit de grondwet onthuld op het bordes van het stadhuis.

Het is vandaag precies 175 jaar geleden dat de Nederlandse Grondwet, het fundament voor onze democratische samenleving, werd afgekondigd. Tientallen leerlingen van verschillende basisscholen uit Utrecht kwamen vrijdagochtend naar het stadhuis om dit te vieren, en om meer te leren over het belang van de wet. Ook werd de nieuwe tekst van artikel 1 van de Grondwet door leerlingen en wethouder Linda Voortman onthuld.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Eerder dit jaar stemde de Eerste Kamer in met een aanpassing van artikel 1 van de Grondwet. Het nieuwe, aangepaste artikel 1 luidt nu: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”. ‘Handicap’ en ‘seksuele gerichtheid’ zijn nieuw toegevoegd aan de non-discriminatiegronden.

Wethouder Voortman: “In Utrecht willen we dat iedereen gelijkwaardig kan meedoen aan de samenleving en zichzelf kan zijn. Ongeacht beperking en ongeacht van wie je houdt. Daarom vind ik het heel belangrijk dat deze grondrechten nu nadrukkelijk erbij in de wet staan vermeld, dat brengt ons weer een stap dichter bij naar een inclusievere stad.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Leerlingen van De Anne Frank school in Transwijk, de Kleine Vliegenier in Zuilen, Kees Valkenstein in Vleuten en Agatha Snellen School in het Museumkwartier gingen ook nog het stadhuis binnen. Hier waren onder meer acteurs die met Grondwetgames de aanwezige leerlingen meer gingen leren over de Grondwet.