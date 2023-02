Groot deel Utrechtse politiek roept op om in mei niet te maaien

Een groot deel van de Utrechtse gemeenteraad wil dat er in de maand mei niet gemaaid wordt. Zeven partijen maken zich namelijk zorgen om de insecten die tussen het gras en de bloemen leven. Als het gras al in mei gemaaid gaat worden, zou het aantal insecten afnemen en daar willen de partijen voor waken. Ook willen zij dat de gemeente inwoners en bedrijven oproept hetzelfde te doen.



Het aantal insecten neemt al jaren af. Eén van die redenen is dat er niet genoeg voedsel voor de dieren is. De Partij voor de Dieren, GroenLinks, ChristenUnie, BIJ1, EenUtrecht, Partij van de Arbeid en Stadsbelang Utrecht hebben daarom schriftelijke vragen ingediend waarin ze hun zorgen uiten over het huidige maaibeleid.

‘Maai Mei Niet’

Samen met particulieren, gemeenten en provincies wil het initiatief ‘Maai Mei Niet’ dat er in de maand mei niet gemaaid wordt. “Want hoe meer bloemen, hoe meer nectar en hoe meer blije bijen en insecten”, aldus het initiatief.

Naar aanleiding van eerdere verzoeken heeft de gemeente Utrecht haar maaibeleid al insectvriendelijker gemaakt. Daardoor wordt er minder gemaaid in Utrecht, zodat er meer bloemen tot bloei komen en insecten bij komen. Ook doet de gemeente Utrecht mee aan het Kleurkeur van de Vlinderstichting, Operatie Steenbreek en Bijvriendelijke Gemeente van de Bijenstichting.

Inwoners

Volgens de Partij voor de Dieren, GroenLinks, ChristenUnie, BIJ1, EenUtrecht, Partij van de Arbeid en Stadsbelang Utrecht is dit onvoldoende. Vandaar dat de zeven partijen willen dat het college zich ook aansluit bij de campagne ‘Maai Mei Niet’.

Tot slot vragen de fracties of het college ook bereid is om partners, bedrijven en inwoners van Utrecht te vragen om in mei niet te maaien.