Groot digitaal informatiescherm op Utrecht Centraal in gebruik genomen

Reizigers op Utrecht Centraal kunnen vanaf vandaag weer reisinformatie bekijken op een groot digitaal informatiescherm. Precies tien jaar na het verwijderen van het beroemde klapperbord hebben de NS en ProRail een nieuw megascherm teruggeplaatst.

Op het scherm van 16 meter bij 2,25 meter zijn reisadviezen en alle vertrekkende treinen van het komende half uur te zien. Het scherm hangt boven de winkels van Nespresso en Sissy Boy. Het scherm werd vanwege corona later geplaatst dan gepland, maar is vandaag dus in gebruik genomen.

Led-lampjes

Het 36 vierkante meter grote scherm bestaat uit 2 miljoen pixels en 7 miljoen led-lampjes. Volgens projectleider Henk Bulthuis van ProRail past de sterkte van de led-lampjes zich aan op basis van het licht in de stationshal. “Ook naar de plek en de hellingshoek van het scherm hebben we goed gekeken. We hebben rekening gehouden met de leesbaarheid vanuit alle hoeken en met de looproutes van reizigers”, aldus Bulthuis.

Volgens reizigersvereniging Rover vragen veel reizigers al jaren om terugkeer van het grote scherm. “Zo kunnen zij vanaf een afstand meteen zien waar ze heen moeten lopen. Bovendien is het bord altijd een geliefd herkenningspunt voor reizigers die elkaar hier op het station ontmoeten”, zegt Rover-directeur Freek Bos.

Klapperbord

Het vorige digitale informatiescherm op Utrecht Centraal werd in 2013 verwijderd voor de werkzaamheden aan het station. Toen was niet bekend of het bord ooit terug zou keren, maar er is nu dus toch een soortgelijk scherm teruggeplaatst.

Het vorige digitale bord verving het analoge klapperbord dat in 2011 verhuisde naar het Spoorwegmuseum. Het verdwijnen van dat scherm riep destijds bij veel Utrechters emoties op.