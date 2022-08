Groot fietsevenement in Jaarbeurs Utrecht voor tweede jaar op rij afgelast vanwege brancheproblemen Archieffoto

Het grote fietsevenement Bike Motion in de Jaarbeurs in Utrecht gaat voor het twee jaar op rij niet door. Kwamen er in 2020 nog enkele tienduizenden mensen naar het evenement, nu zorgen problemen in de fietsbranche ervoor dat de organisatie de ogen richt op 2023.

Het grote fietsevenement Bike Motion in de Jaarbeurs in Utrecht gaat voor het twee jaar op rij niet door. Kwamen er in 2020 nog enkele tienduizenden mensen naar het evenement, nu zorgen problemen in de fietsbranche ervoor dat de organisatie de ogen richt op 2023. De organisatie noemt de grote consumentenvraag en leveringsproblemen van fietsen en onderdelen als oorzaak van de afgelasting. “Het is nog steeds niet mogelijk om de nieuwste producten en merken goed te laten zien en bezoekers maximaal te inspireren.” Deze problemen speelden vorig jaar ook, mede veroorzaakt door de coronapandemie. In 2021 werd daarom besloten om Bike Motion niet door te laten gaan en het in 2022 opnieuw te proberen. Het evenement stond gepland voor 21 tot met 23 oktober maar de organisatie laat weten dat het ook dit jaar niet gaat lukken. ‘Grote teleurstelling’ Heiko M. Stutzinger, Chief Operating Officer Jaarbeurs: “Op dit moment kampt de fietsbranche nog steeds met dezelfde problematiek. Ondanks de bevestigingen van een aantal mooie merken en inspirerende sprekers, hebben we tot onze grote teleurstelling moeten besluiten om het evenement opnieuw met een jaar te verplaatsen. Verder vertelt hij: “Bike Motion heeft de ambitie om de sportieve fietser maximaal te inspireren, de mooiste en nieuwste producten te laten zien en bezoekers een gevarieerde fietsbeleving te bieden. Helaas blijkt dat nu nog niet mogelijk. Maar van uitstel komt zeker geen afstel, we gaan er in het najaar van 2023 een bijzonder mooi en inspirerend fietsevenement van maken.” Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

Schrijf je hier in!