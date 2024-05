Er is een groot illegaal feest georganiseerd aan de Archimedeslaan in Utrecht. Op het hoogtepunt waren er in de nacht van zaterdag op zondag honderden mensen aanwezig.

Vanuit verschillende wijken in de stad kwamen geluidsklachten. Ook op sociale media wordt over het geluid gesproken. De politie is op de hoogte van het feest, maar besloot gedurende de nacht om niet grootschalig op te treden.