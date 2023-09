Groot kleurrijk beeld dat aandacht vraagt voor depressie en zelfdoding onder jongeren komt naar Utrecht

Op het Janskerkhof komt vanaf aanstaande maandag twee weken lang een groot geel-wit kunstwerk te staan van een in elkaar gedoken jongen. Met het beeld van 2,5 meter hoog en 4 meter lang wil kunstenaar Saskia Stolz de taboe rondom depressie en zelfdoding onder jongeren doorbreken en het gesprek erover op gang brengen.

“Er rust een behoorlijk taboe op depressie, terwijl erover praten juist zo belangrijk is om het isolement te doorbreken”, zegt Stolz. “Dit beeld schreeuwt om aandacht.”

Voor ondersteuning en onder meer actuele cijfers werkte ze samen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie. Zo overlijden er per maand gemiddeld iets meer dan 20 jongeren door zelfdoding, vooral mannen tussen de 20 en 30 jaar. En de cijfers nemen toe, zo meldde de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS) eerder dit jaar.

Bespreekbaar maken

Vanaf 12 juli stond het beeld op het Museumplein in Amsterdam, na Utrecht reist het door naar andere steden in Nederland. Het Janskerkhof is als nieuwe plek gekozen, omdat daar veel studenten en jongeren lopen.

Wethouder Eva Oosters staat achter de komst van het beeld. “We zijn als stad blij dat we dit kunstwerk tijdelijk in Utrecht een podium kunnen geven”, zegt de cultuurwethouder. “Want we zien dat mentale klachten bij veel jongeren spelen. Met dit kunstwerk hopen we het bewustzijn bij alle Utrechters te vergroten en het onderwerp bespreekbaar te maken. Kunst in de openbare ruimte is een prachtige manier om thema’s als deze aandacht te geven.”

Onbegrip

Het kunstwerk maakt deel uit van het kunstproject Stille Strijd. Daarvoor sprak Stolz ook met een aantal jongeren die één of meerdere zelfmoordpogingen deden. “Veel van deze jongeren gaven aan dat ze het moeilijk vonden om met hun omgeving – met name vrienden, klasgenoten en/of docenten – te praten over hun depressieve gevoelens”, leerde Stolz.

“Terwijl erover praten juist zo belangrijk is. Vaak heeft de omgeving helemaal niet in de gaten dat het mentaal niet goed gaat met een iemand. De taboe op het thema veroorzaakt eenzaamheid en onbegrip. Pesten en uitsluiting was ook een terugkerend thema.”

Denk je aan zelfdoding of is er iemand waar je je zorgen over maakt? Neem dan 24/7 gratis en anoniem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 0800-0113 (gratis) of 113 (lokaal tarief).