Groot onderhoud Mereveldseweg, vanaf 1 maart geen doorgaand verkeer

De Mereveldseweg is van 1 maart tot half juni gesloten voor doorgaand verkeer. Een deel van het asfalt is toe aan vervanging en stukken van de fundering moeten worden versterkt. De weg, waar veel fiets- en vrachtverkeer gebruikt van maakt, wordt bovendien ingericht als fietsstraat om de veiligheid te verbeteren.

Gedurende de verbouwing blijft de straat wel open voor bestemmingsverkeer en blijven de golfbaan en het daaraan grenzend evenemententerrein bereikbaar. Om hinder zoveel mogelijk te beperken, zijn de werkzaamheden opgedeeld in vier fases waarbij de fundering en de onderste laag asfalt worden opgeknapt. De eerste fase begint bij het viaduct van de A12, en de laatste eindigt bij de Koningsweg. In totaal wordt anderhalve kilometer aan weg opgeknapt.

Tijdens de eerste fase wordt het bewoonde stuk van de weg onder handen genomen. Voor bewoners komt een tijdelijke parkeerplaats en worden loopplanken naar de huizen gelegd om deze bereikbaar te houden. Tijdens de tweede fase wordt de weg tot aan de golfclub opengebroken, zodat deze vanuit uit de noordelijke richting bereikbaar blijft.

In de derde fase wordt vanaf de golfclub verder naar boven gewerkt, en is deze dus weer te bereiken vanaf het zuiden. De laatste fase betreft het stuk vanaf de spoorwegovergang tot aan de Koningsweg. Als alle vier de fases zijn voltooid, wordt de hele weg in een keer in het rood geasfalteerd om er een fietsstraat van te maken.

Omleiding

Doorgaand verkeer, zowel fietsers al auto’s, moet gedurende de werkzaamheden een omleiding volgen vanaf het kruispunt met de Fortweg tot aan het kruispunt met de Koningsweg. Voor fietsers is er een route over de Fortweg, Oude Mereveldseweg, Nieuwe Houtenseweg en het Maarschalkerweerdpad, die een kleine kilometer langer is dan normaal. Auto’s worden om de golfbaan en Fort Vechten heengeleid, via de Marsdijk, achterdijk en Koningsweg, een kleine twee kilometer omrijden.