Grootschalige controle op fatbikes in Overvecht in Utrecht leidt tot waarschuwingen, bekeuringen en inbeslagnames

Bij een grootschalige controle op fatbikes bij het winkelcentrum in Overvecht zijn meerdere fietsen in beslag genomen en ook zijn verschillende bekeuringen uitgeschreven. De politie zegt dat er de laatste tijd veel klachten komen over fatbikes uit de Utrechtse wijk.

De meldingen gaan vaak over fietsen die te hard rijden of waarvan de bestuurder zich niet aan de regels houdt. “Daarnaast komen wij als politie regelmatig in aanraking met verkeersongevallen waarbij fatbikes betrokken zijn. Genoeg reden om een uitgebreide controle te houden.”

Die controle was dinsdagochtend bij het winkelcentrum in Overvecht. In totaal werden 42 fatbikes gecontroleerd. Er is vijf keer een bekeuring uitgeschreven voor een te hoge snelheid of het gebruik van een gashendel, en agenten hebben vier bestuurders gewaarschuwd omdat zij geen legitimatiebewijs bij zich hadden.

Vijf fatbikes zijn in beslag genomen door de politie, twee omdat de bestuurder eerder al een keer was bekeurd of gewaarschuwd, en drie zijn meegenomen voor technisch onderzoek.

Meer controles

Tot slot is een bestuurder beboet voor het negeren van een rood verkeerslicht en een ander kreeg een bon vanwege het fietsen met een telefoon in de hand. “Binnenkort gaan wij nog meer van dit soort controles doen, wees gewaarschuwd en zorg dat je fatbike in orde is”, aldus de politie.