Grootste deel uitgaanspubliek voelt zich veilig in Utrecht

Het uitgaanspubliek in Utrecht lijkt zich aardig veilig te voelen op straat en binnen de horeca in Utrecht. 77 procent van het uitgaanspubliek voelt zich zelden of nooit onveilig op straat en 86 procent heeft zich zelden of nooit onveilig gevoeld binnen de horeca. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente Utrecht.

De gemeente laat sinds 2006 elke drie jaar onderzoek doen naar de beleving van veiligheid onder het uitgaanspubliek in Utrecht. Door de coronapandemie is het voorlaatste onderzoek wel wat langer geleden, namelijk in 2018.

Nu liggen er dus weer resultaten. Uit dit onderzoek lijkt dat de beleving van veiligheid tijdens het uitgaan aardig positief is. Onderzoekers gingen gedurende vier weken tijdens verschillende uitgaansavonden de straat op om mensen te spreken. Meer dan 450 mensen werkten mee aan een enquête. 29 horecazaken hebben meegewerkt aan het onderzoek, maar er waren 79 horecazaken gevraagd om mee te merken. Daar was de respons dus niet heel hoog.

Al met al lijkt de meerderheid van het uitgaanspubliek zich dus veilig te voelen, zowel op straat als in uitgaansgelegenheden. Van de bezoekers die zich op straat onveilig voelden, gaf een meerderheid aan dat dit kwam door dronken mensen. Ook groepen jongeren werd vaker genoemd als oorzaak. Als bezoekers van uitgaansgelegenheden zich onveilig voelden kwam dit meestal doordat ze lastig gevallen werden of door dronken mensen.

Er werd ook nog gevraagd of het uitgaanspubliek zich weleens gediscrimineerd voelde. Dat bleek bij 14 procent van de ondervraagden het geval. Daarbij is opvallend dat een meerderheid – 58 procent – verklaarde dat dit gebeurde aan de deur bij uitgaansgelegenheden. Van de horecazaken die geantwoord hebben heeft 79 procent aangegeven dat het personeel zich zelden of nooit onveilig heeft gevoeld het afgelopen jaar.

Plan

De gemeente gebruikt het onderzoek voor het Convenant – oftewel overeenkomst – Veilig Uitgaan. Dit is een samenwerkingsovereenkomst van de politie, gemeente, horeca en de veiligheidsregio. Er staan afspraken en doelen in om het uitgaan in Utrecht zo veilig mogelijk te maken.

In het nieuwe aangescherpte Convenant focust de gemeente zich extra op grensoverschrijdend, intimiderend gedrag en discriminatie. Onder andere door middel van trainingen wil de gemeente dit de komende jaren aanpakken. Daarnaast wordt er gewerkt aan meer betrokkenheid bij andere programma’s in de binnenstad en wil de gemeente ID-fraude nog meer tegengaan.