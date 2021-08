Grootste deel van de kippen in het Julianapark gaat vrijdag verhuizen

Zo’n 150 kippen worden vrijdag uit het Julianapark en de omliggende omgeving gehaald. De dieren worden opgevangen door een gespecialiseerd bedrijf in het Drentse Dalen. Er blijven naar verwachting zo’n 35 tot 40 kippen achter in het park.

De laatste jaren is een overpopulatie van kippen ontstaan in het Julianapark. Dat komt volgens de gemeente Utrecht met name doordat er veel hanen zijn gedumpt. Hierdoor is een scheve verhouding ontstaan tussen de hanen en de hennen. Ook het welzijn van vooral de hennen is hierdoor in het geding gekomen, omdat de vrouwtjes regelmatig worden verwond door de hanen.

“Als we niet handelen is de verwachting dat het aantal kippen in en rond het Julianapark zal blijven toenemen, evenals het gebied waarin ze rondlopen”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad. Dat blijkt onder andere uit de vele eieren die in het park worden gevonden. Omdat de dieren ook in de wijken op zoek gaan naar voedsel ontstaan er ook verkeersonveilige situaties en overlast voor omwonenden.

Vogelgriep

De afgelopen maanden is daarom gezocht naar een manier om een groot deel van de kippen, en dan met name de hanen, ergens anders onder te brengen. “Vanwege het vervoersverbod in verband met de vogelgriep was dat tot voor kort niet mogelijk”, aldus de gemeente. Inmiddels is dit verbod opgeheven en kan begonnen worden met het vangen van de kippen.

Vrijdag worden daarom ongeveer 150 kippen, waarvan een groot deel mannetjes zullen zijn, gevangen en vervoerd naar het bedrijf Hofganzen. “De kippen krijgen daar gezond voer en een beter leven dan in het park en/of op straat.” Er blijven zo’n 35 tot 40 kippen achter in het Julianapark.

Ei

Naast de vangactie die aanstaande vrijdag plaatsvindt worden op 11 augustus ook eieren geraapt. De beslissing om een ei te rapen hangt af van de ontwikkeling van het kuiken. Na het zomerreces maakt de gemeente de balans op. “Op basis daarvan beraden we ons op eventuele vervolgacties […].”