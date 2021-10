Grootste fietsenstalling in Utrechtse binnenstad heeft 900 plaatsen en is sinds vrijdag geopend

De nieuwe fietsenstalling House Modernes aan de Lange Viestraat in Utrecht is vandaag geopend. Met ruimte voor 900 fietsen is het de grootste gemeentelijke stalling in de binnenstad.

Wethouder Lot van Hooijdonk was aanwezig om de stalling te openen. Ze noemde de nieuwste stalling een ‘prachtige’ plek. Binnen is niet alleen ruimte voor gewone fietsen, maar ook voor bakfietsen en fietsen met een kratje. In de stalling zijn ook buggy’s te huur en er is een systeem dat laat zien hoeveel plekken er nog vrij zijn.

De eerste 24 uur is de stalling gratis en heeft wisselende openingstijden. Van maandag tot en met woensdag is de stalling open van 7.00 tot 1.00 uur, op donderdag van 7.00 tot 0.00 uur en op vrijdag tot en met zondag kan je er 24 uur per dag terecht.

Fietsparkeren

De gemeente hoopt met de stalling meer plek te bieden aan de fietsers en de binnenstad beter bereikbaar en aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Maar, zo erkent wethouder Lot van Hooijdonk ook tijdens de opening, er zijn in het centrum nog altijd te weinig formele stallingsplekken. De zoektocht naar gebouwen in de binnenstad waar stallingen kunnen komen gaat dan ook door, maar Van Hooijdonk benadrukt dat dit niet makkelijk is.

Ondertussen wordt er ook gewerkt aan een breder plan, hoe omgegaan moet worden met de schaarse ruimte in binnenstad en hoe het parkeren van fietsen moet gebeuren.