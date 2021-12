Grootste gamebeurs van Benelux komt volgend jaar alsnog naar Jaarbeurs in Utrecht

De grootste gamebeurs van de Benelux, GameForce, komt volgend jaar oktober naar de Jaarbeurs in Utrecht. Het evenement werd vanwege corona al twee keer uitgesteld, maar in 2022 moet het er dus echt van gaan komen.

Martijn Kollau van beursorganisator META NL is blij dat GameForce buiten de Belgische landsgrenzen gaat treden. “Vanaf onze eerste editie in Antwerpen zagen we dat er heel wat Nederlanders elk jaar zaten te popelen om naar GameForce af te reizen. Voortaan hoeven zij de grens niet meer over, want GameForce komt hen tegemoet in Utrecht om daar de beste gaming beurs van de Lage Landen neer te zetten”, stelt hij.

Gamefans vinden op de beurs natuurlijk alles over de nieuwste games, maar ook over esports, cosplay, buy&sell en andere activiteiten die bij de gamecultuur horen. “Het wordt, zeker na de geannuleerde edities van de afgelopen jaren, een hoogtepunt om naar uit te kijken”, denkt Kollau.

Internationale titel

Ook Heiko M. Stutzinger, COO van de Jaarbeurs, is blij dat GameForce naar de Jaarbeurs komt. “Met dit event verbinden wij voor de komende jaren een mooie internationale titel aan de Jaarbeurs en Utrecht. We kijken ernaar uit om alle game- en esportsfans te ontmoeten op onze locatie”, zegt hij.

De precieze datum van GameForce en meer informatie over de ticketverkoop worden later bekendgemaakt.