Grootste hindernisbaan van Europa in Utrechtse Kartfabrique

Het grootste ‘obstacle parcours’ van Europa is deze herfstvakantie te vinden in Utrecht. In de Kartfabrique is van 16 tot en met 25 oktober maar vijfduizend vierkante meter stormbanen, klimwanden en andere attracties te vinden.

Met vijfduizend vierkante meter, negen industriële ruimtes en elf objecten is de hindernisbaan Blow Up Indoor in de Utrechtse Kartfabrique de grootste van Europa. “Met deze ruime opzet is het mogelijk om een veilige afstand te houden”, zegt Marten Foppen, directielid van de Kartfabrique.

Volgens de maatregelen

Foppen: “We leven in een uitdagende tijd waarin meer dan ooit behoefte is aan verbinding; iets leuks doen met familie en vrienden. Juist daarom zetten we ons met meerdere partijen keihard in om een uitje neer te zetten vol fun en uitdaging, uiteraard volgens RIVM-richtlijnen.” Zo zijn de parcours van elkaar gescheiden. Deelnemers mogen in fasen de hindernissen betreden, met een tussenpose na de start van hun voorgangers.

Er is geen catering in de ruimten van Blow Up Indoor en bezoekers krijgen het advies om waar nodig een mondkapje te dragen. Ook zijn er desinfectiepunten bij ieder obstakel. De hindernissen worden na elke run schoongemaakt. Per ruimte mogen er maximaal 30 personen aanwezig zijn.

Herfstvakantie

Blow Up Indoor is geopend in de herfstvakantie: van vrijdag 16 tot en met zondag 25 oktober. De hindernisbaan is te betreden voor iedereen van 8 jaar of ouder, die wat opgespaarde energie van de afgelopen weken kwijt wil. Bezoekers van de hindernisbaan kunnen binnen een aantal tijdssloten een plekje reserveren.