Grootste klimpark van Nederland opent binnenkort in Utrechtse wijk Leidsche Rijn

In de Utrechtse wijk Leidsche Rijn gaat op 27 mei het grootste klimpark van Nederland open. Op het terrein, dat de naam ‘Parque West’ heeft, kunnen bezoekers binnenkort de hoogte in klimmen, een vrije val maken en ziplinen langs verschillende routes.

Het hoogtepunt van het park, dat nabij het Máximapark ligt, is een 25 meter hoge klimtoren met 91 hindernissen. In het park is ook een vrije val te vinden en er zijn dertien ziplines, waarmee liefhebbers op grote snelheid door de lucht kunnen vliegen.

In Parque West kunnen dus de durfals terecht, maar er zijn klimparcoursen voor allerlei andere niveaus te vinden. Voor kinderen van tussen de 90 en 129 centimeter lang is er bijvoorbeeld een speciaal miniparcours.

Parque West is onderdeel van De Fabrique Holding. Allart van Eck, mede-eigenaar, laat weten dat het bedrijf nog meer op de planning heeft staan. “Het klimpark is de eerste activiteit van onze nieuwe locatie Parque West. In een volgende fase zal de horeca worden geopend en in de toekomst hebben we nog meer unieke activiteiten in petto!”