Grootste studentenhuisvester Utrecht SSH stopt met hospiteren

Studentenhuisvester SSH is gestopt met hospiteren in alle nieuwe complexen in Utrecht. Studenten die het langst staan ingeschreven komen nu als eerste aan de beurt voor een kamer. Dat zegt Joris van Eijck, woordvoerder van de SSH.

In een kamer vol mensen hopen dat jij uitgekozen wordt, is in alle nieuwe complexen van SSH verleden tijd. In alle andere, oudere gebouwen blijft het hospiteersysteem van kracht. Van Eijck: “Op deze manier willen we woningzoekenden een keuze bieden, een kamer via wachttijd of door te hospiteren.”

“Het systeem moet eerlijker”, vindt van Eijck. “We willen de kansengelijkheid vergroten onder woningzoekenden. We hebben gehoord, gemerkt en gevoeld dat dit systeem niet voor iedereen werkt, terwijl we er wel voor iedereen willen zijn.”

Het plan lag er al even volgens de woordvoerder, maar de systemen van SSH moesten er nog op worden voorbereid. De maatregel is al ingevoerd bij de gebouwen De Opaal en Mammoet, en zal binnenkort ook gelden voor Baobab, Wisselspoor, High Five, en toekomstige complexen.