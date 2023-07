‘Grote belangstelling’ voor overname failliete brouwerij De Leckere uit Utrecht

Er is grote belangstelling voor de failliete brouwerij De Leckere uit Utrecht. De curator is daarom een biedingsprocedure begonnen zodat (delen van) het bedrijf overgenomen kan worden. Eerder liet de curator al weten dat er tientallen gegadigden waren.

Een echt Utrechts biertje, De Leckere zorgde ervoor. De brouwerij was jarenlang succesvol en ook tot ver buiten de gemeentegrenzen te vinden. Vorig jaar werd het 25-jarig jubileum nog uitgebreid gevierd. Dit jaar valt er niks meer te vieren.

In 2019 verhuisde De Leckere van De Meer naar een nieuwe locatie in het Werkspoorkwartier. Hier stond een prachtig nieuw ingerichte brouwerij om daarmee de productie flink te verhogen. Wel waren de verbouwing en verhuizing wat duurder uitgevallen, maar dat zou de jaren daarop terugverdiend moeten worden. Toen begon echter de coronacrisis en viel de omzet die er behaald werd door verkoop aan de horeca grotendeels weg. Toen dat ook weer voorbij was, stegen in 2022 de grondstofprijzen. Het bleek het laatste zetje te zijn en vorige maand werd het bedrijf failliet verklaard.

Na het faillissement gaat de curator aan de slag om alles af te wikkelen. Daar hoort ook bij dat er gekeken gaat worden of er kandidaten zijn die het bedrijf of delen daarvan willen overnemen. Volgens de curator is er ‘grote belangstelling’ en daarom is er een biedingsprocedure gestart.

Werkspoorcafé

Een paar weken nadat bierbrouwerij De Leckere failliet ging, werd ook Werkspoorcafé De Leckere failliet verklaard. De brouwerij had ook een groot aandeel in het café dus het faillissement kwam niet helemaal als een verrassing. De horecazaak is nog wel open om een doorstart te bespoedigen.