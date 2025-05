Grote brand in schuur aan de Koningsweg in Utrecht; brandweer gaat pand niet meer in

Er is een grote brand uitgebroken in een schuur aan de Koningsweg in Utrecht. De brandweer doet de oproep voor omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden, en het tramverkeer is stilgelegd. De brand is opgeschaald tot ‘zeer grote brand’.

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) meldt dat de brandweer heeft besloten om het pand niet meer te betreden door de intensiteit van de brand. “Gelukkig hebben alle aanwezigen het gebouw op tijd kunnen verlaten”, schrijft de VRU.

De brand werd maandagochtend rond 11.30 uur gemeld. De VRU laat weten: “Aan de Koningsweg is een schuur in brand geraakt. Brandweer heeft inmiddels een eerste inzet gedaan. Er komt veel rook bij deze brand vrij. In de schuur zouden voornamelijk fietsen staan.”

Tramverkeer rijdt weer

De brandweer roept mensen op om uit het gebied te blijven. Ook wordt het advies om ramen en deuren gesloten te houden gegeven. “De rook die vanaf de brand komt geeft veel overlast. De dringende oproep is om uit de rook te blijven en uw ramen en deuren te sluiten.”

Het kruispunt bij de Koningsweg en de Laan van Maarschalkerweerd is afgesloten. Iets voor 12.00 uur werd het tramverkeer tussen station Utrecht Centraal en het Utrecht Science Park stilgelegd. Het tramverkeer rijdt sinds even na 12.30 uur weer, meldt de VRU.

De brand brak uit bij De Maarschalk Fietshub Utrecht. Op die locatie bevinden zich verschillende maatschappelijke organisaties die te maken hebben met fietsen. Ook is het een ontmoetingsplek en wonen er enkele mensen op het terrein.