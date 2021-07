Grote brand bij bouwmarkt Stiho op Utrechts bedrijventerrein Lage Weide

Bij bouwmarkt Stiho aan de Uraniumweg op het Utrechtse bedrijventerrein Lage Weide is zondagmiddag brand uitgebroken. Vanwege de omvang van het incident rukte de brandweer met groot materieel uit. Inmiddels is het sein ‘brand meester’ gegeven.

Het vuur ontstond iets voor 13.00 uur op het dak van het bedrijf. De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling dat richting Utrecht Noord trok. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) adviseerde mensen die last hadden van de rook om de ramen en deuren te sluiten.

Op een gegeven moment sloegen de vlammen via het dak naar binnen. De brandweer besloot dan ook snel op te schalen naar ‘Grote Brand’. Meerdere eenheden, waaronder ladderauto’s, rukten daarop uit om het vuur te bestrijden. De omgeving van Stiho was korte tijd afgezet.

Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is aan het afbouwen en de rook is verdwenen. “Ramen en deuren hoeven niet meer gesloten te blijven”, aldus VRU.