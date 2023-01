Grote brand bij busstalling Westraven in Utrecht; dertien bussen verwoest

Bij de busstalling in Westraven is vrijdagochtend vroeg een grote brand uitgebroken. De brand is inmiddels uit, maar er zijn dertien bussen verwoest.

De melding van de brand kwam vrijdagochtend rond 05.10 uur binnen bij de brandweer. Die rukte gelijk met meerdere wagens uit. In eerste instantie meldde de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) dat vier bussen volledig in brand stonden, maar inmiddels is duidelijk dat er zeker dertien bussen getroffen zijn. Er zijn geen gewonden gevallen.

De brandweer heeft geprobeerd om overslag van de brand op andere bussen en het naastgelegen pand te voorkomen. De brand was rond 07.30 uur onder controle.

Weinig bussen

U-OV meldt dat de bussen die vertrekken vanuit de stalling in Westraven niet rijden. Buslijnen 4, 5, 6, 10, 11, 12, 24, 27, 28, 29, 34, 38, 44, 64, 65, 74, 77, 90, 122 en 127 reden vrijdagochtend niet of nauwelijks en het tramverkeer tussen Utrecht Centraal en Zuilenstein lag even stil. De trams reden al snel weer volgens dienstregeling en sinds 12.00 uur rijden ook de bussen weer.

Ook het verkeer op de weg kan hinder ondervinden van de brand. Op de A12 richting Utrecht is de afrit Kanaleneiland dicht vanwege de brand. Verkeer vanuit beide richtingen wordt richting de stad geleid.