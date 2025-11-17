Grote brand in containerwoning Leger des Heils in Utrecht-De Meern

Een containerwoning van het Leger des Heils is gisteravond in brand gevlogen aan de Heijcopperkade in De Meern. De brand ontstond rond 17.30 uur.

De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) riep omwonenden en weggebruikers op om hulpdiensten de ruimte te geven.

De brand werd opgeschaald naar grote brand, onder meer omdat er extra voertuigen nodig waren om voldoende bluswater aan te voeren.

Rond 18.00 uur had de brandweer het vuur onder controle. Daarna is nog geruime tijd nageblust. Een woordvoerder van de VRU laat weten dat de oorzaak van de brand onbekend is en dat niemand naar het ziekenhuis hoefde. De bewoners kwamen zelf het hun woningen uit.