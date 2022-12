Grote brand in Italiaans restaurant aan de Schoutenstraat in Utrecht

In een Italiaans restaurant aan de Schoutenstraat in Utrecht heeft zondagavond brand gewoed. Een brand in een container sloeg over naar de achtergevel en uitbouw van het restaurant.

De eerste melding van de brand kwam rond 17.30 uur. De brandweer schaalde op naar ‘zeer grote brand’ en kwam met meerdere bluswagens ter plaatse. Volgens Veiligheidsregio Utrecht was het moeilijk om de brand onder controle te krijgen, omdat de bebouwing in de Schoutenstraat complex is. Uiteindelijk moest een deel van het dak van de uitbouw van het restaurant gesloopt worden om de brand te kunnen blussen.

Het restaurant en een aantal omliggende woningen werden ontruimd. Zij werden opgevangen in een café aan de overkant van de straat. Er raakte niemand gewond. De brandweer heeft na het blussen van de brand metingen gedaan in de bovenliggende woningen, waarna de meeste bewoners terug konden naar hun woning.