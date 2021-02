Vijf woningen ontruimd bij grote brand aan de Croeselaan in Utrecht

Er is maandagavond een grote brand uitgebroken in twee woningen aan de Croeselaan. Dat laat Veiligheidsregio Utrecht weten. Vanwege de brand zijn vijf woningen ontruimd.



De brand brak rond 21.00 uur uit. Al snel schaalde de brandweer op naar een grote brand. Volgens de Veiligheidsregio betreft het een uitslaande brand in twee bovenwoningen. Verschillende brandweerwagens werden opgeroepen om het vuur te bestrijden. De oorzaak is een kachel die in een van de woningen stond.

De bewoonster van de woning waar de brand ontstond is voor controle naar het ziekenhuis vervoerd. Tien mensen moesten uit voorzorg hun woningen verlaten.

