Grote computerstoring raakt St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht; geen operaties en spoedeisende hulp

Vanwege een ‘grote’ computerstoring zijn de spoedeisende hulpposten van het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht gesloten. Onder meer operaties zijn ook tot ten minste 13.00 uur uitgesteld.

“Een computerstoring treft momenteel ons ziekenhuis”, is te lezen op de website van het St. Antonius Ziekenhuis. Deze storing heeft naar eigen zeggen ‘grote’ impact op de zorg. Zo zijn de spoedeisende hulpposten in Utrecht en Nieuwegein dicht.

“Poliklinieken en operaties zijn in elk geval tot 13.00 uur opgeschort. Patiënten worden hierover telefonisch ingelicht. U hoeft hierover niet zelf contact op te nemen. Ook onze telefonische bereikbaarheid is door de storing beperkt”, aldus het ziekenhuis.

