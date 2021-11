Grote drukte bij testpaviljoen in Utrechtse Jaarbeurs; testen kan maandag alleen met afspraak

Bij het testpaviljoen in de Jaarbeurs in Utrecht is het zo druk dat mensen er maandag alleen terecht kunnen als ze een afspraak hebben gemaakt.

De GGD regio Utrecht laat weten dat mensen maandag niet zonder afspraak in het testpaviljoen in Utrecht terechtkunnen. De mobiele testlocaties in de stad zijn wel zonder afspraak te bezoeken.

Het testpaviljoen in de Jaarbeurs is van 9.00 tot 19.00 uur geopend voor mensen die een afspraak hebben gemaakt. Van maandag 15 tot en met woensdag 17 november worden er na 17.00 uur ook geen antigeentesten afgenomen.

Het is druk op de testlocaties: Amersfoort, XL Testpaviljoen Utrecht en Veenendaal. Wil je hier een coronatest doen? Dat kan alleen door een afspraak te maken via 030-630 54 00. De mobiele testlocaties zijn wel zonder afspraak te bezoeken. Kijk op website: https://t.co/ajVRkCo31t pic.twitter.com/UXF4G8gWQR — GGD regio Utrecht (@ggdru) November 15, 2021

Het is al dagen op rij erg druk bij de Utrechtse coronateststraten. Op sociale media laten meerdere mensen weten dat het niet lukt om een testafspraak in de regio te maken en vorige week stonden voor sommige testlocaties lange rijen. Het demissionaire kabinet nam vrijdag strenge coronamaatregelen vanwege het oplopende aantal besmettingen.