Grote evolutietuin geopend bij Universiteit Utrecht

In de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht is een zogenoemde Evolutietuin geopend. In de tuin kunnen bezoekers al wandelend meer leren over de evolutie van planten. In juni vinden er verschillende openingsactiviteiten plaats.

De Evolutietuin is volgens de universiteit ‘voor zover bekend de grootste en meest complete ter wereld’. Aan de hand van verschillende informatiepunten worden bezoekers meegenomen door 900 miljoen jaar aan plantenevolutie.

Begrip

De tuin is er niet voor niks, zegt Edwin Pos, wetenschappelijk directeur van de Botanische Tuinen: “Evolutie staat aan de basis van de enorme diversiteit aan planten die we nu kennen: er zijn inmiddels al zo’n 400.000 plantensoorten beschreven en we hebben nog niet alles op deze wereld gevonden. En in deze tijd, waarin de biodiversiteit in de wereld in razend tempo afneemt, is begrip voor biodiversiteit van groot belang.”

Bovendien is de tuin voor iedereen begaanbaar. “Van onze studenten, medewerkers tot en met de bredere maatschappij.” De informatie in de Evolutietuin moet begrijpelijk zijn voor iedereen. Pos: “Ik ben er dan ook trots op dat de tuin volledig aansluit bij de laatste wetenschappelijke inzichten en overzichtelijk is.”

Nieuwe generatie

Margot van der Starre is al sinds 2022 betrokken bij de Evolutietuin en sluit zich aan bij wat Pos zegt. “De goede uitleg draagt bij aan voortdurende overdracht van kennis. En kennis delen is de belangrijkste taak van een universiteit”, legt ze uit. “Het is mijn wens dat vooral veel jongeren de Evolutietuin in de toekomst zullen bezoeken en daardoor leren over het plantenrijk en de ontwikkeling ervan.”

De Botanische Tuin van de Universiteit Utrecht is dagelijks geopend. Er moeten wel kaartjes worden gehaald. In juni vinden er diverse openingsactiviteiten plaats, zoals speciale zomeravonden, een tuinlab en een excursie met een imker. Deze staan in een overzicht van de Universiteit Utrecht.