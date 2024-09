Grote hoeveelheden neerslag leiden tot honderden dode vissen in centrum van Utrecht

In het centrum van Utrecht zijn zondag honderden dode vissen gevonden, meldt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). De grote hoeveelheden neerslag van vrijdag hebben geleid tot overstorten van het riool in Groenekan en De Bilt, waardoor de vissen dood zijn gegaan.

De dode vissen zijn onder andere gevonden in de Biltsche Grift. Vanuit de Biltsche Grift loopt het water via het Griftpark en Zwarte Water naar de Vecht. Ook daar zijn dode vissen aangetroffen, aldus HDSR.

Het waterschap heeft het watersysteem extra doorgespoeld en de stuw bij het Zwarte Water is opengezet. Een aannemer is zondag en maandag bezig geweest met het opruimen van honderden dode vissen.

Overstorten

Door de hoosbuien van vrijdag kreeg het riool zoveel water in korte tijd te verwerken, dat het automatisch overstort op oppervlaktewater. Vuil rioolwater vermengt dan met regenwater in het oppervlaktewater. Overstorten is nodig omdat verontreinigd water anders bij hoosbuien op straat of via toiletten in woningen terecht zou kunnen komen.

HDSR zegt de vissterfte te betreuren en houdt de situatie in de gaten. Mensen krijgen het advies om op de route tussen de Biltsche Grift en Zwarte Water contact met het oppervlaktewater te vermijden.