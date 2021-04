Grote meerderheid van ruim 400 coronaboetes in Utrecht uitgeschreven in Binnenstad

Boa’s van de gemeente Utrecht hebben tot op heden 405 coronaboetes uitgeschreven. Een ruime meerderheid van 74 procent van de boetes werd gegeven in de Binnenstad.

De Utrechtse fractie van DENK heeft bij de gemeente opgevraagd hoe veel boetes er zijn uitgedeeld en op welke locaties dit is gebeurd. DENK wilde kijken of er in bepaalde wijken veel meer boetes uitgeschreven worden dan andere.

De gemeente heeft een overzicht gestuurd waaruit blijkt dat er 405 boetes zijn uitgedeeld door boa’s. Daarvan is dus met 74 procent een grote meerderheid gegeven aan personen in de Binnenstad, gevolgd door de wijk Oost met 8 procent. De meeste boetes werden uitgedeeld in Park Lepelenburg.

Ook heeft de gemeente toegelicht hoe de keuze werd gemaakt om op bepaalde plekken te controleren. “De inzet op de coronamaatregelen (o.a. bestaande uit toezicht en handhaving op 1,5 meter afstand, de maximale groepsgrootte, het alcoholverbod en de avondklok) is bepaald op basis van meldingen en inschatting van potentieel drukke plekken (waar veel mensen bij elkaar konden komen).”