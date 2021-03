‘Grote regenboogvlag aan de Domtoren niet mogelijk’

Het had een mooi gebaar kunnen zijn, maar vanwege de veiligheid kan er geen grote regenboogvlag aan de Domtoren gehangen worden. Die wens had een grote meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad wel.

Een groep van negen politieke partijen – PvdA, GroenLinks, D66, Student & Starter, SP, Partij voor de Dieren, CDA, VVD en PVV – vroeg donderdagavond aan wethouder Linda Voortman of er niet een heel grote regenboogvlag aan de Domtoren gehangen kon worden. Dit moest gebeuren op 1 april, omdat het dan precies twintig jaar geleden is dat mensen van het gelijke geslacht kunnen trouwen in Nederland

Een sympathiek idee, vond ook de wethouder, maar het zit er niet in. Voortman zei daarover: “De Dom staat vanwege de restauratie in de steigers. Vanwege de veiligheid en logistieke redenen mag er niets aan de steigers worden bevestigd.”

Toch zal de regenboogvlag wel wapperen vanaf de Domtoren, maar dan vanaf de top. Daar zal de vlag, eentje met een gebruikelijk formaat, gehesen worden. “Daar wordt normaal ook terughoudend mee omgegaan, maar daar maken we nu een uitzondering”, aldus de wethouder.