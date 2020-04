Grote vechtpartij in Overvecht: politie neemt vuurwapen in beslag

In de Utrechtse wijk Overvecht heeft zondagavond een flinke vechtpartij plaatsgevonden. Ruim twintig personen raakten slaags met elkaar. De politie kwam in actie waarbij ook een vuurwapen in beslag is genomen.

Tientallen mensen waren zondagavond aanwezig op de Oranjerivierdreef in Overvecht. Een conflict liep daar uit op een grote vechtpartij. Ongeveer twintig mensen zouden slaags met elkaar zijn geraakt.

Er vielen enkele rake klappen en verschillende agenten moesten in actie komen om de boel te sussen. De straat werd tijdelijk afgezet om de orde en rust te herstellen. De politie heeft ook een vuurwapen in beslag genomen. Volgens diverse media zou iemand hebben geprobeerd het wapen te verstoppen in de bosjes, hij is gearresteerd.

Het is niet bekend wat de aanleiding was voor de vechtpartij.