Grote verkeerscontrole bij Briljantlaan in Utrecht

De politie houdt woensdagmiddag een grote verkeerscontrole aan de Briljantlaan in Utrecht. Automobilisten worden aan de kant gezet en er wordt gekeken of er bijvoorbeeld gebreken zijn aan het voertuig of dat de bestuurder gedronken heeft.

Bij de actie zijn onder meer de politie, handhaving en de douane betrokken. Een woordvoerder van de politie spreekt van een ‘grote algemene verkeerscontrole’. Automobilisten worden bij de Briljantlaan ter hoogte van Rotsoord aan de kant gezet.

Of er al bekeuringen zijn uitgeschreven is niet bekend. Ook is onduidelijk tot hoe laat de controle duurt.