Grote wanordelijkheden blijven uit; drie personen opgepakt tijdens demonstraties in Utrecht

Zowel het anti-immigratieprotest als de tegendemonstratie zondag in Utrecht zijn rustig verlopen. Burgemeester Sharon Dijksma had uit vrees voor wanordelijkheden een deel van de stad aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Er zijn uiteindelijk drie mensen gearresteerd.

De deelnemers van het anti-immigratieprotest spraken af op het Stationsplein. Vanaf daar liepen ze, onder begeleiding van veel agenten, naar Park Paardenveld. Het ging om ongeveer dertig demonstranten.

Op de Catharijnekade vlak voor het park werden ze allemaal één voor één gefouilleerd. Na ongeveer een uur besloten ze weer te vertrekken. Bij het vertrek werden de demonstranten opnieuw door agenten begeleid.

Tekst loopt door onder afbeelding

Tegendemonstratie

Iets verderop, in het Moreelsepark, was een tegengeluid te horen. Op deze plek stonden ongeveer honderd mensen.

Er zijn tot slot drie mensen aangehouden. Volgens een woordvoerder van de politie is een persoon opgepakt omdat deze vuurwerk bij zich had in het veiligheidsrisicogebied en twee personen zijn gearresteerd voor belediging van agenten.