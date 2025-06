Grote brand in studentenwoningen aan Nachtegaalstraat Utrecht: korte tijd flink veel rook Foto: Koos Zuilhof

Bij twee studentenwoningen aan de Nachtegaalstraat in Utrecht is donderdagmiddag een grote brand uitgebroken. Het gaat om twee panden boven het Vlaamsch Broodhuys, waar zo’n 25 studenten wonen. De rookontwikkeling was fors en korte tijd in de wijde omgeving zichtbaar.