Grote zoekactie naar mogelijk vermist persoon in Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht

In het Amsterdam-Rijnkanaal was vrijdagmiddag een zoekactie gaande omdat er mogelijk iemand in het water zou liggen. De politie kreeg een melding dat er langs de kant kleding werd gevonden en besloot daarop te gaan zoeken in het water. Later op de avond maakte de politie bekend niemand gevonden te hebben.

In het Amsterdam-Rijnkanaal was vrijdagmiddag een zoekactie gaande omdat er mogelijk iemand in het water zou liggen. De politie kreeg een melding dat er langs de kant kleding werd gevonden en besloot daarop te gaan zoeken in het water. Later op de avond maakte de politie bekend niemand gevonden te hebben.

Meerdere hulpdiensten waren uitgerukt vanwege het incident. Onder meer de brandweer, ambulance, politie en een traumahelikopter waren aanwezig. Ook een boot van Rijkswaterstaat was ter plaatse gekomen. In het water werd gezocht met duikers. Volgens de politie waren de hulpdiensten uitgerukt na een melding dat er kleding was gevonden langs de kant van het water. De politie ging er daarom vanuit dat er mogelijk iemand in het water ligt. Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

Schrijf je hier in!