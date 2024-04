Grote zoektocht naar deze auto; wie heeft dit voertuig gezien in of rond Utrecht?

Er is een flinke zoektocht bezig in en rond Utrecht naar deze witte Nissan Evalia. Een man uit Rosmalen heeft de wagen op 18 april geparkeerd, maar weet niet meer precies waar. De familie van de man heeft een oproep geplaatst op Facebook, die veel gedeeld wordt. Er is een kaart aangemaakt waarop te zien is waar al gezocht is.

Op donderdagochtend 18 april rond 09.30 uur is de auto geparkeerd, en sindsdien niet meer gezien. Na het parkeren vertrok de man op de fiets, die hij in zijn auto mee had, naar het centrum van Utrecht voor een afspraak.

In de oproep op Facebook staat: “Zijn geheugen gaat achteruit en hij kon zich na de afspraak niet meer herinneren waar hij hem geparkeerd heeft. We hebben inmiddels meerdere dagen gezocht maar hem nog niet kunnen vinden.”

De man had een afspraak bij de Nicolaas Beetsstraat in de binnenstad en toen ongeveer zeven kilometer gefietst. Het vermoeden bestond dat de auto ergens in het zuiden van Utrecht of noorden van Nieuwegein is geparkeerd. “Hij kwam uit Den Bosch en vermoed dat hij hem ergens in de buurt van de A12 geparkeerd heeft, waarschijnlijk op een klein parkeerplaatsje met ongeveer 8 auto’s, in het groen, wellicht in de buurt van een kanaal.” Op deze plekken is echter ook al flink gezocht, het zoekgebied breidt zich daarom uit.

De familie doet een oproep om uit te kijken naar de auto. Het gaat om een witte elektrische Nissan Evalia met kenteken S367VK. De paarse gebieden op onderstaande kaart zijn al onderzocht.