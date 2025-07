Grote zoektocht naar vermiste hond Shadow in Utrecht; laatst gezien in omgeving Transwijk

De hond Shadow, die begin juni vermist raakte na een ongeluk op de A1 bij Barneveld, loopt rond in Utrecht en is voor het laatst gezien in de omgeving van Transwijk en Hoograven. Dat laat de stichting Honden Zoekgroep Gelderse Vallei (HZGV) weten, die al anderhalve maand intensief naar de bruine labrador zoekt. In Utrecht zijn vrijwilligers momenteel met man en macht bezig om Shadow te vangen.

Shadow verdween op 5 juni nadat haar Duitse eigenaren, Nadine en Jorge, betrokken raakten bij een ongeval op de A1 richting Apeldoorn. De elfjarige, bruine labrador droeg op dat moment een halsband. Het is nog altijd onduidelijk in welke richting de hond toen is gevlucht. Rond 12 juni zou ze zijn gezien in de buurt van EuroParcs Resort Utrechtse Heuvelrug, waarna het zoekgebied werd uitgebreid van Barneveld naar onder andere de Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg en Maarn. Begin juli waren er meldingen dat Shadow zich opnieuw in de dorpen rond Barneveld zou bevinden.

Op 23 juli plaatste de zoekgroep een update met het nieuws dat een bruine labrador “die veel overeenkomsten heeft met Shadow” gezien zou zijn in Wittevrouwen. Sindsdien is de stichting dringend op zoek naar mensen die de hond mogelijk in Utrecht hebben gespot. De laatste dagen kwamen verschillende meldingen dat de hond werd gespot in de wijk Lunetten. Volgens de laatste meldingen op maandag 28 juli loopt de hond rond in de omgeving van Transwijk en Hoograven.

In Utrecht doen verschillende vrijwilligers, naast HZGV ook van team Dog Search en inwoners uit de omgeving Barneveld, hun best om Shadow te vangen. Daarvoor worden een vangkooi en een ‘missy trap’, de grotere variant, ingezet. Deze staan op dit moment nog in Lunetten, maar worden verplaatst zodra de hond rust vindt op een nieuwe plek.

Grote zorgen

Volgens HZGV is Shadow “zeer schuw” door haar achtergrond als ex-broodfokhond (hond gefokt voor de winst, red.) en de traumatische ervaring van het ongeluk. De stichting benadrukt dat de hond daarom extreem angstig en absoluut niet benaderbaar is. “Het is van groot belang dat Shadow volledig genegeerd wordt, gezien haar grote angst voor mensen en de risico’s van het verkeer in Utrecht”, aldus de stichting. In plaats daarvan wordt verzocht om direct contact op te nemen via 06-41539420 of 06-28718926.

Sylvia de Rade, vrijwilliger van de stichting, laat weten dat er ook grote zorgen zijn om de gezondheid van de hond. “Ze is broodmager, omdat ze niet de voeding binnenkrijgt die ze nodig heeft. Ze probeert constant haar rust te krijgen in bosjes en struiken, maar ze wordt nog steeds veel opgejaagd en is daardoor volledig in paniek. Daarom nogmaals de oproep: laat haar met rust, probeer er met een boog omheen te lopen en meld het ons.”

Contact met eigenaren

Volgens Sylvia is er continu contact met de eigenaren. “Zij wachten op elk beetje nieuws en komen Shadow ophalen zodra we haar gevangen hebben.” Hoe lang dat nog gaat duren, hangt volgens Sylvia volledig af van of de hond rust kan vinden. “We vinden haar continu, maar kunnen haar niet vangen zolang ze in paniek is.”

Shadow is in het verleden al eens zeventig dagen vermist geweest. Volgens HZGV weet ze daardoor goed hoe ze moet overleven en verplaatst ze zich vermoedelijk vooral ‘s nachts.

Oproep

Sinds haar vermissing doen tientallen vrijwilligers hard hun best om de hond te vinden. Er wordt gezocht met drones, warmtecamera’s en speurhonden. De organisatie vraagt inwoners in Utrecht alert te zijn. Ook oudere waarnemingen kunnen helpen om een duidelijker beeld van Shadows route te krijgen. De stichting roept op om de vermissingsflyer zo veel mogelijk te delen in en rondom Utrecht.