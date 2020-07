Grote zorgen om vermiste Utrechtse vrouw (22)

De politie in Utrecht is op zoek naar een 22-jarige vrouw. Er zijn grote zorgen over haar gezondheid.

De jongedame is woensdag 1 juli voor het laatst gezien. Zij is op die dag ontslagen uit de afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht. Toen is zij nog even naar haar huis gegaan, maar daarna is ze spoorloos verdwenen.

Het laatste contact met de vrouw was op 1 juli om 16.07 uur. Op dat moment bevond zij zich in een gebied vlakbij station Vaartsche Rijn.