Haal de DUIC krant en plak nijntje achter het raam: ‘Een beeld van hoop en solidariteit’

Het iconische affiche ‘Utrecht, stad naar mijn hart’ uit 1986 van Dick Bruna had altijd al een bijzonder plekje in het hart van veel Utrechters. En het is juist die poster die initiatiefnemer Marije Lieuwens de inspiratie gaf om een nieuwe posteractie in het leven te roepen. De voorpagina van de nieuwste DUIC krant is de poster. Haal de krant op in een van de bakken in de stad en hang de poster achter het raam.

Marije Lieuwens vertelt hoe zij op het idee kwam: “Ik heb vrienden in Italië en daar zag ik al voor de Nederlandse lockdown dat kinderen tekeningen met regenbogen achter het raam plakten. Een beeld van hoop. Ik had ook wel behoefte aan een hoopvol en solidair beeld, maar passend bij Utrecht. Toen dacht ik meteen aan dit beeld. Bruna zit gewoon in ons DNA.”

Na contact met de rechthebbende van het werk van Dick Bruna, de firma Mercis, bleek dat zij het idee ook zagen zitten. Het originele affiche werd in 1986 gemaakt voor de gemeente Utrecht en ook zij werden enthousiast van het plan van Lieuwens. “Geweldig dat we dit beeld mochten gebruiken voor deze hoopvolle actie.”

In #Utrecht is deze mooie variatie op #DickBruna’s affiche ‘Utrecht stad naar mijn hart’ gemaakt. ❤️ pic.twitter.com/0uH8LG3xl9 — nijntje official (@nijntje_NL) March 31, 2020



Een glimlach

Marja Kerkhof van Mercis laat weten het inderdaad een prima idee te vinden: “Heel Nederland gaat gebukt onder het coronavirus. In de eerste plaats natuurlijk de mensen die ziek worden, maar in de tweede plaats wordt ook ieder ander erdoor geraakt. Dus alles wat kan bijdragen aan glimlach op de gezichten van de mensen is de moeite waard om aan bij te dragen.

Deze illustratie wordt al jarenlang gebruikt als symbool van de gemeente. Het is dan ook heel passend om dit beeld in te zetten op zo’n moment. Het is wellicht geen hele grote meeslepende actie. Maar als het in ons vermogen ligt om bij te dragen om het leven van mensen wat makkelijker te maken dan doen we dat graag.”

De Utrechtse Lieuwens vertelt verder: “Dit beeld straalt voor mij hoop en solidariteit uit en dat gaan we nog hard nodig hebben. Aangezien de komende weken heel zwaar gaan worden. We moeten hier samen doorheen en hierna moeten we alles samen weer opbouwen. Toch mooi dat Bruna 1986 iets heeft verzonnen wat nu nog steeds van toepassing is. Tijdloos ontwerp.”

DUIC

DUIC steunt dit initiatief natuurlijk ook. Daarom plaatsen wij de poster op de volledige voorpagina zodat iedereen deze achter zijn of haar raam kan hangen en daarmee de boodschap van hoop en solidariteit verspreiden.

Lieuwens is daar blij mee: “Het is natuurlijk lastig om een poster te verspreiden als je niet zelf naar buiten mag. Ik wil een mooi beeld verspreiden en niet het virus. Zelf ga ik ook alleen maar 1 keer per week naar de supermarkt. Dus als mensen de poster via de DUIC krant in de supermarkt kunnen krijgen is het natuurlijk ideaal. Ik wil gewoon dat zo veel mensen als mogelijk dit hoopvolle beeld achter hun raam plakken en dat we zo elkaar een hart onder riem kunnen steken.”

Ook via de Facebookpagina van nijntje is al te zien dat er veel Utrechters meedoen aan het ophangen van de poster. De DUIC krant ligt inmiddels verspreid in de stad en is hier digitaal te lezen.