Hackers stelen gegevens van Universiteit Utrecht

Verschillende gegevens van betrokkenen van de Universiteit Utrecht (UU) zijn in handen gekomen van hackers. Het gaat onder andere om gebruikersnamen en contactgegevens van oud-studenten, donateurs en relaties.

UU meldt dat er tussen 7 februari en 20 mei aanvallen zijn geweest op het bedrijf Blackbaud, een leverancier van systemen voor onderwijsinstellingen. Op 16 juli is de universiteit over het incident geïnformeerd door Blackbaud.

Tijdens de aanval is een verouderd databestand van UU in handen gekomen van hackers. Hierin staan onder andere gegevens zoals gebruikersnamen, geslacht, nationaliteit, e-mailadres, telefoonnummer en opleidingsgegevens van alumni, donateurs en relaties. Bankgegevens en wachtwoorden waren volgens UU niet toegankelijk voor de hackers.

Vernietigt

Blackbaud meldt daarnaast dat zij bericht van de hackers hebben ontvangen. Alle vergaarde informatie zou al zijn vernietigd en er zou ook geen aanleiding zijn om te denken dat zij de data hebben doorgestuurd.

UU schat in dat de eventuele risico’s voor privacy van de betrokkenen laag is. De hackers hebben zich namelijk niet specifiek op UU gericht. Wel is er een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Naast UU is ook de TU Delft getroffen.