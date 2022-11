Handhavers in Utrecht komen voor afvalmelding, treffen persoon die nog gevangenisstraf moet uitzitten

Handhavers die vrijdagochtend in Utrecht Oost op een melding over afval afgingen hadden waarschijnlijk verwacht iets anders aan te treffen. Naast een hoop afval, vonden ze namelijk ook een persoon die nog een gevangenisstraf uit moest zitten.

De handhavers kregen meerdere meldingen van grote hoeveelheden afval in bosschages naast de snelweg. Naar aanleiding daarvan besloten ze een kijkje te gaan nemen.

Ter plaatse troffen ze naar eigen zeggen ‘een enorme hoeveelheid afval’ aan, maar ook een persoon die in de bosjes bleek te slapen. De handhavers besloten hulp in te roepen van de politie. Agenten hebben de persoon gecontroleerd en die bleek nog een gevangenisstraf uit te moeten zitten.

De persoon is daarop aangehouden en het afval wordt verwijderd.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Daniëlle & Mark Utrecht Oost (@wijkboa.utrechtoost)

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg hebben samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode gemaakt en dat is nu te bestellen in de DUIC shop! Bestel hier een exemplaar in de voorverkoop.