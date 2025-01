Meer regels tegen illegale partyboten; handhaving op het water wordt verdubbeld

Het is uit met de pret voor grote groepen feestvierders op een boot zonder vergunning: het college van B&W gaat deze zomer flink inzetten op meer handhaving op het water, en scherpt de regels voor grote groepen aan. De balans tussen levendigheid en rust moet daarmee worden verbeterd. De handhaving wordt in vergelijking met vorig jaar meer dan verdubbeld.

Grote groepen feestende mensen zonder vergunning, afval in het water en wildplassers die hun heil zoeken in de bosjes: het kan er van de zomer best wel eens hectisch aan toegaan op en rondom de Utrechtse wateren. Maar die tijden zijn voorbij, als het aan de gemeente ligt.

Nieuwe regels

Hoe kan er beter worden opgetreden tegen overlast dan door het helemaal te voorkomen? Met die insteek wil het college van B&W de zomer van 2025 aanpakken. Het maximaal aantal personen per vaartuig moet volgens het college worden vastgesteld op dertien: twaalf passagiers en één schipper. Op die manier moeten grote groepen feestgangers op een boot verleden tijd worden.

Zo schrijft de gemeente: “In het afgelopen vaarseizoen zagen wij ons in toenemende mate geconfronteerd met vaartuigen, over het algemeen open sloepen afkomstig uit andere steden, met grote aantallen (meerdere tientallen) passagiers aan boord. Deze grote groepen veelal feestende mensen zorgen voor verschillende vormen van overlast.” Door het aantal mensen op een boot vast te leggen op dertien man, moet de overlast worden verminderd, en het werk van aanwezige handhaving makkelijker worden.

Bovendien moet de maatregel er ook voor zorgen dat ‘illegale bedrijfsmatige passagiersvaart’ minder aan de orde is. “Deze overtreding is voor onze toezichthouders erg lastig te bewijzen: bij controle gaven schipper en opvarenden aan allen vrienden

of familie te zijn en dat er geen sprake was van bedrijfsmatig vervoer”, schrijft de gemeente. “Deze situatie zorgt voor de Utrechtse ondernemers mét exploitatievergunning voor een oneerlijk speelveld.”

Verdubbeling handhaving

Los van de aangescherpte regels wordt de inzet van handhaving ook flink verhoogd. Het college van B&W zegt dat de inzet van handhaving in vergelijking met vorig jaar ‘meer dan kunnen verdubbelen’.

“Afgelopen zomers hebben we alleen gezien dat grote groepen mensen op boten overlast veroorzaken en geen rekening houden met omwonenden of andere gebruikers van het water. Dat moet anders”, zegt verantwoordelijk wethouder Schilderman. “Daarom verdubbelen we de handhaving op het water en gaan we handhaven op boten met meer dan 12 passagiers. Hiermee beperken we de overlast. Zodat het water, of je nou op een bootje vaart of er vlakbij woont, voor iedereen een plek blijft waar we van kunnen genieten.”