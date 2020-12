Handhavingsprogramma gemeente 2021: ‘Handhaving coronamaatregelen heeft hoogste prioriteit’

De gemeente Utrecht heeft het handhaven van de coronamaatregelen de hoogste prioriteit gegeven in het Handhavingsprogramma voor volgend jaar.

Andere doelstellingen die de gemeente zichzelf stelt zijn het in toom houden van de overspannen woningmarkt, het verstoren van de ondermijnende criminaliteit en het verplaatsen van snorfietsen van het fietspad naar de rijbaan.

Coronamaatregelen

De gemeente noemt 2020 een ‘uniek jaar voor ons allemaal’, vanwege het coronavirus. Ook voor het werk van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) heeft het virus een grote impact gehad op de reguliere werkzaamheden. Het handhaven van de coronamaatregelen heeft in 2021 de hoogste prioriteit, zegt de gemeente. Dit zal van grote invloed zijn op de beschikbare capaciteit en uitvoering van taken in het komende jaar.

In de bebouwde omgeving is de gemeente Utrecht van plan om met winkeliers in gesprek te gaan over illegale gevelreclames. Ook moeten de misstanden in de woninghuur aangepakt worden, net als het misbruik van vastgoed door bijvoorbeeld huisjesmelkers. Een ander doel van de gemeente is het in beeld brengen van toeristische verhuur van woningen, daarvoor sluit de gemeente Utrecht komend jaar aan op een landelijk registratiesysteem.

Ondermijnende criminaliteit

In 2021 haalt de gemeente de teugels ook strakker aan wat betreft de aanpak van ondermijnende criminaliteit, criminaliteit waarbij de georganiseerde misdaad gebruikmaakt van diensten uit de bovenwereld. Aan de hand van controles en acties wil de gemeente die verstoren. Zo willen ze illegale situaties beëindigen en leefbaarheid en veiligheid in de wijken verbeteren.

Nieuw in het takenpakket wordt de handhaving van het gebruik van lachgas op straat. In Overvecht, Noordwest, West en Zuidwest geldt hierop sinds kort een verbod. Naar verwachting komt lachgas het eerste kwartaal van 2021 op de Opiumlijst II. Ook neemt de gemeente Utrecht met ingang van 2021 de verantwoordelijkheid voor het toezicht op seksinrichtingen met een vergunning over van de politie. Het toezicht op illegale prostitutie wordt strenger.

Milieuzone 2030

De gemeente Utrecht wil stapsgewijs verder toewerken naar de afspraken over de Milieuzone voor het jaar 2030. Daar hoort bij dat vanaf 1 februari 2021 alleen diesel personen- en bestelauto’s van na 2004 (emissieklasse 4 en hoger) nog in de milieuzone mogen komen. Daarnaast wil de gemeente de komende zomer de snorfiets van het fietspad naar de rijbaan verplaatsen.

Vanaf 2021 krijgt de gemeente ook een digitale plattegrond van parkeerplaatsen, wat het mogelijk makkelijker maakt om te controleren op verkeerd geparkeerde auto’s en fietsen. Hiervoor start de gemeente eerst een pilot. Die moet duidelijkheid geven over het nut van de plattegrond. Met de pilot wordt ook onderzocht of de manier van werken ethisch verantwoord is.