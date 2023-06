Hangende hoveniers dalen af langs Wonderwoods in Utrecht voor de eerste onderhoudsbeurt

Het ‘verticale bos’ dat zo’n twee maanden geleden langs de gevel van Wonderwoods in Utrecht werd geplant kreeg dinsdag de eerste onderhoudsbeurt. Twee hoveniers klommen over de reling. Terwijl ze aan de touwen hingen, haalden deze flying gardeners het onkruid weg en snoeiden ze de bomen.

Er wordt nog volop gebouwd aan de twee torens van Wonderwoods. Het deel aan de zijde van de Croeselaan is straks 105 meter hoog en wordt, naar ontwerp van Stefano Boeri Architetti, rondom helemaal voorzien van groen. Al deze planten en bomen die in grond aan de gevels en balkons worden geplaatst wordt ook wel ‘vertical forest’ genoemd.

De tweede toren gaat 70 meter de lucht in en komt aan de kant van bioscoop Kinepolis. Dit deel wordt gekenmerkt door de voor MVSA Architects typerende rondingen in de gevels. Het ontwerp heeft veel groen aan de binnenzijde; zo krijgt de toren een groot atrium en wintertuinen langs de gevels.

Tekst loopt door onder afbeelding

Hangende hoveniers

Remco Verbiesen en Marcel Gresnigt van de Koninklijke Ginkel Groep zijn twee van de naar eigen zeggen ‘hangende hoveniers’ die het groen van Wonderwoods bijhouden. “Vandaag halen we het onkruid weg, snoeien we waar het nodig is en verankeren we de bomen zodat deze tijdens een stevige wind goed op hun plek blijven staan”, zegt Verbiesen.

Boven wordt aan de reling een kleine kraan geplaatst waar met karabiners – een soort veiligheidshaken – de touwen aan vastzitten waarlangs de hoveniers zichzelf naar beneden laten zakken. Bij elke verdieping stoppen ze en voeren ze de nodige werkzaamheden uit. Wanneer de hoveniers met beide benen op de grond staan ontkoppelen ze zichzelf, pakken ze de lift naar boven, verplaatsen ze de kraan een paar meter en herhaalt het proces zich weer.

Tekst loopt door onder afbeelding

Onweer

Gresnigt vertelt dat het werk alleen in uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan. “Als het heel hard waait gaan we alsnog naar boven om te kijken hoe de omstandigheden langs de gevel zijn. Het kan namelijk voorkomen dat het plekje waar wij moeten werken zich in de luwte bevindt. Daarnaast kan het natuurlijk ook zo zijn dat er op straatniveau weinig wind is, maar dat het langs de toren juist wel hard waait. Regen heeft geen invloed op ons werk, maar bij onweer klimmen wij niet over de reling.”

De bouw van Wonderwoods startte in 2020 en als alles volgens planning verloopt wordt het gebouw volgend jaar opgeleverd. In de beginperiode, wanneer het laatste groen net in de grond staat, zal er iets vaker onderhoud plaatsvinden, maar het is de bedoeling dat de hoveniers op langere termijn vier keer per jaar aan de slag gaan langs de gevel. Daarbij speelt ook mee dat de beplanting automatisch water krijgt via een systeem met slangen die door de bakken lopen.

Tekst loopt door onder afbeelding

Wonderwoods

Wonderwoods bestaat uit 167 koopappartementen en 252 huurappartementen, waarvan zestig in het middenhuursegment. Ook komen er daarnaast onder andere 14.000 vierkante meter kantoorruimte, een dakpark met restaurant, sportschool, fietsenstalling en een ondergrondse parkeergarage. Via Funda zijn nog een aantal woningen te koop, maar daar hangen wel flinke prijskaartjes aan. Het gaat hierbij om woningen van tussen de 1,7 en 2,7 miljoen euro. Eerder werden er ook appartementen verkocht voor 342.000 euro.