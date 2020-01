Hangmatten mogen aan bomen worden gehangen in Utrechtse parken

Na twee jaar proefdraaien mag het eindelijk: een hangmat of slackline ophangen aan bomen in een Utrechts park. Maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo is er vooraf toestemming nodig van de gemeente en moet er boombescherming worden gebruikt.

De PopUp Hangplek, van Arjan Visser, mocht in de zomer van 2018 al een pilot doen met zijn hangmattenproject. De gemeente was er echter nog niet zeker van dat er geen schade aan de bomen zou ontstaan door hangmatten en slacklines (een kabel tussen twee bomen om op te balanceren).

De proef werd daarom verlengd tot de zomer van 2019, omdat eventuele schade aan bomen mogelijk pas later zichtbaar zou zijn.

Geen schade

De wethouder schrijft nu dat er bij geen van de gecontroleerde bomen (zichtbare) schade is geconstateerd. Het is daarom vanaf nu mogelijk toestemming aan de gemeente te vragen om een hangmat of slackline aan een boom te bevestigen en kan er per e-mail toestemming worden gegeven.

Het ophangen is toegestaan in alle parken en plantsoenen van de gemeente Utrecht, maar er moet wel boombescherming onder de ophangbanden worden gebruikt. Verder moeten de bomen onder meer in het gras staan, een stamomtrek van tenminste 95 cm hebben en alleen een eik, populier, iep, linde, wilg en tamme kastanje mogen gebruikt worden.