Hans Faber laat in vijfdelige serie ‘In de TBS’ zien wat zich afspeelt in de Van der Hoeven Kliniek in Utrecht

Op NPO2 is vanaf maandag 28 augustus een serie te zien die een inkijkje geeft in wat er zich afspeelt in de Van der Hoeven Kliniek in Utrecht. De serie heet In de TBS en is gemaakt voor BNNVARA door Hans Faber, de oom van Anne Faber.

Hans Faber volgde een jaar lang patiënten, begeleiders en behandelaars in de Van der Hoeven Kliniek om op die manier ‘een eerlijk beeld te schetsen van een gecompliceerd systeem’, aldus BNNVARA. Ook wil hij laten zien wat er is veranderd sinds zijn nichtje Anne Faber in 2017 om het leven werd gebracht, voor welke dilemma’s de medewerkers van de kliniek komen te staan en hoe de behandeling in een tbs-kliniek bijdraagt aan de veiligheid in de maatschappij.

“Na een jaar in de Van der Hoeven Kliniek te hebben rondgelopen, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat tbs-klinieken steeds meer als ‘afvoerputje’ worden gebruikt voor mensen waar we geen raad mee weten”, zegt Hans Faber. “Voor psychiatrische patiënten die eigenlijk in de GGZ horen, maar daar niet te handhaven zijn. Voor mensen die zware misdaden hebben begaan, maar geen levenslang krijgen omdat dan de kans bestaat dat ze na 25 jaar weer buiten zijn. Of mensen met zulke complexe stoornissen dat er geen pasklare aanpak is. Zij worden naar de tbs-kliniek gestuurd, waar therapeuten het mogen oplossen. Geen wonder dat de boel verstopt raakt.”

De serie In de TBS bestaat uit vijf delen en is vanaf maandag 28 augustus wekelijks om 22.10 uur te zien op NPO2. Gelijktijdig met de televisieserie verschijnt er ook een podcastserie, waarin Faber in gesprek gaat met onder meer de hoofden behandeling van de Van der Hoevenkliniek, advocaat Job Knoester, Carrie Ploeger van de van de reclassering bij verslavingszorg en hoogleraar forensische psychiatrie Michiel van der Wolf.