Harde clash tussen imam alFitrah en parlementaire commissie

De imam Suhayb Salam van de Utrechtse moskee alFitrah, is woensdag hard gebotst met de parlementaire onderzoekscommissie. Hij werd ondervraagd in een onderzoek naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen. Salam sloot de vijandige ontmoeting af met de woorden: ‘Schijnvertoning’ en ‘Poppenkast’.

De bestuursvoorzitter en geestelijk leider van de Stichting alFitrah, Suhayb Salam, werd opgeroepen als getuige in het onderzoek naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen. Zijn stichting ligt al langer onder het vergrootglas. In 2017 kampte de moskee met een huurachterstand en moesten ze het pand verlaten, maar uit het niets werd de achterstallige huur betaald plus 1,8 miljoen euro voor het pand. Waar het geld precies vandaan kwam, was niet duidelijk.

Eerder op woensdag werd onderzoeker Trees Pels van het Verwey-Jonker Instituut gehoord. Vorig jaar verscheen een rapport van dit instituut waarin onder meer stond dat polygamie bij alFitrah als normaal wordt gezien, leerlingen zich dienen af te wenden van alles wat niet islamitisch is en het vormen van een eigen mening wordt ontmoedigd.

Druk van buitenaf

De deskundigen en getuigen in het onderzoek zijn verplicht te verschijnen en staan onder ede. Salam werd gevraagd naar verschillende zaken bij de stichting. Hij las een verklaring voor aan het begin van de zitting waarin hij stelde dat de overheid ongewenst druk uitoefende op zijn moskee. Er zou sprake zijn van ongewenste politieke en sociale druk van buitenaf. “De grondrechten van moslims worden stelselmatig en planmatig ondermijnd”, aldus Salam.

Het kwam een aantal keren tot harde botsingen tussen de leden van de parlementaire commissie en Salam. Enkele vragen werden niet of ontwijkend beantwoord door Salam en zodra hij daarop werd gewezen door de leden van de commissie was zijn respons: “U gaat niet over mijn antwoorden.”

Hij stelde dat de commissie hem monddood wilde maken en dat hij niet zijn eigen antwoorden mocht geven: “U bent mijn rechten aan het schenden.”

Financiële stromen

De voorzitter van de commissie, Michel Rog, dreigde het verhoor te schorsen, maar zover kwam het uiteindelijk niet. Salam werd onder meer gevraagd naar de financiële stromen binnen zijn moskee. Hij zei geen ‘gedetailleerde inhoud’ over de financiën te hebben. Daarover zou de penningmeester, Salams vrouw, beschikken.

Wel schatte hij dat er zo’n 1,5 miljoen euro uit Koeweit naar alFitrah is gekomen voor onder meer de aankoop van het pand in Utrecht waar alFitrah in zat.

Volgens Salam zijn er tot zes keer toe ‘bemoeials’ van de AIVD naar Koeweit gegaan om te zien waar het geld van alFitrah vandaan komt. Het geld komt volgens Salam via de International Islamic Charity Organization in Utrecht terecht. Op de vraag of hij ervan op de hoogte is dat die organisatie wordt gelieerd aan de Moslimbroederschap antwoordde hij: “Gelieerd? Dat boeit toch niet?”

Salam zegt dat hij al een aantal jaren niet heeft gesproken met de Koeweitse organisatie over het geld dat de stichting heeft ontvangen, maar dat het geld was bestemd voor de aankoop van het pand. “Binnen de grenzen van het goede doel en daarmee binnen de grenzen van de islam en de Nederlandse wet”, aldus Salam.

Huwelijken

De commissie en de geestelijk leider botsten verder ook hard na vragen over islamitische huwelijken. Die zouden door de heer Salam zijn afgesloten. Hij weigerde echter een duidelijk antwoord te geven op vragen.

Een islamitisch huwelijk zou bovendien niet strafbaar zijn, volgens Salam, omdat het slechts een vader zou zijn die een dochter weggeeft aan een verloofde. Salam zei er alleen over: “Daar is alFitrah niet voor nodig.”

Vieringen

Op vragen over de manier waarop werd gedoceerd op alFitrah en of het verboden is voor kinderen om verjaardagen te vieren zei Salam: “De islam wordt gedoceerd. Het is belangrijk dat je zelf nadenkt en vieringen als verjaardagen, Sinterklaas en Kerstmis zijn christelijke vieringen. Die komen niet voor in de moslimcultuur.” Of die vieringen werden verboden? “Het is je eigen keus, maar het is islamitisch niet toegestaan”, kwam er uiteindelijk na lang aanhouden uit.

Aan het einde zitting werd ook nog gevraagd of werd verteld dat moslims hun gezicht moesten afwenden bij het zien van een kerk. “Of een moslim zijn gezicht moet afwenden? Het mag, maar het hoeft niet.”

Later op woensdag wordt ook burgemeester Jan van Zanen gehoord in de zaak rond alFitrah. Het onderzoek naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen gaat ook donderdag nog verder. Dan staat de Islamitische Stichting Nederland (ISN) – Hollanda Diyanet Vakfi centraal. Op dinsdag was de Stichting As-Soennah onderwerp van gesprek.