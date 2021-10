Harde knal te horen in Utrecht gisteravond, politie vermoedt vuurwerk

Veel Utrechters hebben donderdagavond rond 21.30 uur een harde knal gehoord. De knal was in verschillende delen van de stad te horen. Waarnemingen komen onder meer uit Pijlsweerd, de Vogelenbuurt, Voordorp, Geuzenwijk, Nieuw Engeland en Lombok. Ook buiten de stad is de klap gehoord.

Op sociale media delen Utrechters dat ze de harde knal hebben gehoord. “De ramen dreunden”, schrijft iemand. Weer een ander twittert: “Ramen trilden en de buren stonden half naakt buiten door de schrik”.

Ook vragen mensen zich af wat de knal veroorzaakte en waar die vandaan kwam. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er onderzoek is gedaan. Het vermoeden is dat het ging om vuurwerk dat afgestoken werd door jongeren.

Mochten mensen tips hebben over de knal, kunnen zij zich melden bij de politie, zegt de woordvoerder.

