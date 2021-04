Harde knallen in Utrecht veroorzaakt door zware explosieven in Muiderslotplantsoen

De harde knallen die maandagochtend rond 5.15 uur in Utrecht te horen waren, lijken te zijn veroorzaakt door zware explosieven. Volgens de politie zijn de explosieven tot ontploffing gebracht in het Muiderslotplantsoen.

De politie kreeg meldingen uit de omgeving van Zuilen, maar ook in Leidsche Rijn, Oog in Al, Maarssen en Vleuten zijn de knallen gehoord. Omdat de knallen uit de omgeving van winkelcentrum Rokade leken te komen, heeft de politie in die omgeving gezocht naar een verklaring.

Een oorzaak werd niet gevonden, maar buurtbewoners meldden bij de politie dat er in het Muiderslotplantsoen afdrukken in de grond te zien zijn. Die duiden volgens de politie op zware explosieven. Welke explosieven er zijn ontploft, moet onderzoek in een laboratorium uitwijzen.

Geen gewonden

Er is niemand gewond geraakt, maar de politie zoekt wel getuigen van het incident. De politie zegt nog in het duister te tasten over waarom de explosieven zijn afgestoken en roept degene die dit gedaan heeft op om zichzelf te melden.

Verder worden mensen met beveiligingscamera’s gevraagd om de beelden te bekijken en naar de politie te sturen als daarop iets interessants te zien is. “Let daarbij vooral op activiteit tussen 4.45 en 5.30 uur. Dit kunnen mensen op straat zijn, maar ook auto’s of andere voertuigen”, aldus de politie.