Hardleerse bestuurder rijdt 70 kilometer per uur te hard op Kardinaal de Jongweg in Utrecht

Een bestuurder reed dinsdagavond 120 kilometer per uur op de Kardinaal de Jongweg. Dat is een overschrijding van 70 kilometer per uur. Volgens de Utrechtse politie is het niet de eerste keer dat de bestuurder te hard reed.

De bestuurder raakte eerder ook al zijn rijbewijs kwijt in verband met een ‘forse’ snelheidsovertreding. “Kennelijk is deze bestuurder hardleers”, zo schrijft Politie Utrecht Centrum op Instagram. Het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd. Daarnaast is hij aangemeld voor een EMG-cursus (educatie maatregel gedrag). Tegen de bestuurder is proces-verbaal opgemaakt.

Flitspalen

Op de Kardinaal de Jongweg mag 50 kilometer per uur worden gereden. De politie en provincie Utrecht dienden eerder een aanvraag in, waarin zij aangeven dat er op deze weg vaak te hard en door rood werd gereden. Het Openbaar Ministerie besloot daarom om twee flitspalen te plaatsen op deze weg.

Sinds 17 maart staan de flitspalen op de kruising van de Kardinaal de Jongweg bij de Meester Tripkade officieel aan. Wie op deze weg harder dan 50 kilometer per uur rijdt of het rode licht negeert, kan een boete in de brievenbus verwachten.