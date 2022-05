‘Hé jij, zal ik je pijpen?’, Utrechtse burgemeester kijkt toe hoe mannen worden nageroepen op straat

Mannen die op vrijdagmiddag over de Stadhuisbrug liepen, hebben daar misschien niet zo’n prettig gevoel aan overgehouden. Zij kregen de ene na de andere schunnige opmerking naar hun hoofd geslingerd. Dat gebeurde onder toeziend oog van de pers en burgemeester Sharon Dijksma.

“Hé jij, in die strakke spijkerbroek en dat witte shirtje! Heb je een beetje zin? Jij bent linksdragend, hè? Dat kan ik wel zien. Zal ik je pijpen?”, galmt de vrouwenstem over de Stadhuisbrug. Bij geen reactie gaat ze verder: “Vind het je het niet leuk dat ik tegen je praat? Hè? Homo!” De man in kwestie loopt haastig, maar lachend, naar de zijkant van het plein. Uit het oog van de camera’s.

Want de pers, lokaal en landelijk, is massaal uitgerukt voor het schouwspel op de brug voor het Stadhuis. Enkele mannelijke voorbijgangers lopen ietwat angstig over straat, niet wetende of ze eruit gepikt gaan worden. De actie van de gemeente Utrecht schuurt. “Het móet schuren. Dat is precies de bedoeling”, laat burgemeester Sharon Dijksma weten.

Tekst loopt door onder de foto

Zomaar belaagd

Een aantal mannen loopt met een boog om het pratende scherm heen. “Het kan ook zeker eng zijn, als je op straat zomaar belaagd wordt”, legt Dijksma uit. “Het helpt niet om alleen met de slachtoffers in gesprek te gaan. Daarom hebben we ervoor gekozen om dit te doen, net als in Londen.”

Twee jongens staan aan de zijkant van de Stadhuisbrug om toe te kijken, maar krijgen dan ook de volle laag. “Laat je spierballen eens zien? Mag ik je nummer?” Ze doen er lacherig over en gaan er verder niet op in. “Het is ongemakkelijk, maar we snappen wel waarom ze deze actie doen”, is hun reactie.

Straatintimidatie

De gemeente Utrecht is begonnen met een nieuwe aanpak van straatintimidatie, waarvan de actie op de Stadhuisbrug een onderdeel is. De nieuwe aanpak moet zich vooral gaan richten op de daders. Ook moet er aandacht voor straatintimidatie komen bij onder meer sportclubs en in het onderwijs. Daarnaast werkt de gemeente samen met het uitgaansleven, jongerenwerk en met studentenverenigingen.

Met de campagne wil de gemeente verder benadrukken dat het belangrijk is om straatintimidatie te melden. Dat kan via een speciale website van de gemeente. Met de gegevens van die website kan de gemeente later zien op welke plaatsen veel straatintimidatie plaatsvindt. “Zo kan de gemeente bepaalde plekken in handhavingsrondes opnemen, de verlichting aanpassen of het gesprek aangaan met een dadergroep die daar in de buurt bekend is.“