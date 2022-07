‘Health hacker’ van UMC Utrecht komt met idee dat verplegers dagelijks vier uur werk scheelt

Een haak die het mobiele infuussysteem van een patiënt in een handomdraai aan het bed bevestigt, dat is het idee van ‘health hacker’ Pieter Bakker. Hij is verpleger in het UMC Utrecht en won een ‘extra, niet officiële prijs’ met het prototype.

Patiënten die in het UMC Utrecht in bed liggen, worden in veel gevallen aangemoedigd om te lopen als dat kan. Ze hebben dan een mobiele infuuspaal, waar pompen en zakken aan hangen. Maar moeten ze in bed naar bijvoorbeeld een andere afdeling worden gebracht, dan moet het infuussysteem aan het bed worden gehangen. Dat mag alleen een verpleger doen. Medewerkers van het patiëntenvervoer mogen de pompen en zakken niet aanraken.

Het kost de verplegers aardig wat tijd op een dag om het infuussysteem van patiënten aan de bedden vast te maken. “Een grove schatting leert dat de verpleegkundigen in ons ziekenhuis hiermee dagelijks gezamenlijk vier uur bezig zijn. Die tijd besteden ze dus niet aan daadwerkelijke verpleegkundige handelingen”, zegt Mandy Lanting, projectleider van het Innovatielab van UMC Utrecht.

Haak

Een team van ‘health hackers’ ging aan de slag met dit probleem. Hoe kunnen de medewerkers van het patiëntenvervoer het infuussysteem zelf aan het bed vastmaken? Ze bedachten daarvoor een speciale haak.

Verpleegkundig coördinator Joy-Ann Duursma legt het uit: “Een collega van patiëntenvervoer plaatst de infuuspaal – mét pompen en zakken eraan – achter het bed. Daar zet hij of zij het bed een stukje omhoog, waarna de paal via het ophangsysteem automatisch aan het bed komt te hangen. De collega van patiëntenvervoer raakt pompen en zakken daarbij niet aan.”

Prototype

De raad van bestuur heeft zich ‘enthousiast uitgelaten’ over het idee. Wordt het ophangsysteem van Pieter Bakker meteen in gebruik genomen? Dat is nog niet helemaal zeker. Mandy Lanting: “Wij zijn ook blij, maar het is alom bekend dat de weg van prototype naar product en daadwerkelijke ingebruikname lang en hobbelig is en helaas niet altijd met succes wordt afgelegd. Dutch Hacking Health heeft duidelijk gemaakt dat in korte tijd een oplossing kon worden gevonden, maar nu is het tijd voor diepgang en onderzoek naar haalbaarheid.”